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ESL Pro League – заряджай на фінальні матчі турніру з CS:GO!

Сьогодні 17:35 128 0
ESL Pro League – заряджай на фінальні матчі турніру з CS:GO!

На сонячній Мальті продовжується турнір ESL Pro League Season 16! Команди змагаються за слоти на IEM Katowice 2023 та BLAST Premier: World Final 2022, а також розігрують призовий фонд $835 тис.

Напередодні NAVI обіграли Heroic й сьогодні о 20:00 в чвертьфіналі зустрінуться з G2. Аналітики Parimatch оцінюють шанси Народжених перемагати у согоднішньому матчі коефіцієнтом 1.65, а на перемогу G2 дають кеф 2.15.

Також сьогодні в рамках чвертьфіналу о 16:30 відбудеться зустріч Vitaity з Outsiders. Переможці обох сьогоднішніх матчів завтра зустрінуться в півфіналі. 

Головного переможця ESL Pro League Season 16 буде визначено в гранд-фіналі в неділю, 2 жовтня. Зроби свій власний прогноз, яка команда стане найсильнішою, разом з Parimatch!

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