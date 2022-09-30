Президент UFC відзначився хорошим вчинком

Джерело - TMZ.

Президент UFC Дана Вайт пожертвував 10 тисяч доларів бійцеві муай-тай Джону Еспозіто, який втратив обидві ноги під час інциденту на роботі.

Про це повідомляє TMZ.

У 2021 році Еспозіто працював на дорожніх роботах та засипав вибоїни, коли у нього в'їхав автомобіль, притиснувши до причепа. Йому ампутували ноги на місці.

Після того випадку Еспозіто повернувся до залу, де працював на лапах з інвалідного візка, паралельно навчаючись пересуватись на протезах.

Почувши дану історію засновник The Muay Thai Project Ліам Таррант організував збір для бійця на GoFundMe, про який дізнався Вайт, збільшивши загальну суму пожертв до майже 30 тисяч доларів.

Раніше UFC підписала контракт із наймолодшим бійцем в історії.