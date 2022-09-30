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У Порше відмовилися від приходу до Формулі-1, - ЗМІ

Сьогодні 09:43 186 0
У Ф-1 може прийти Hyundai та Форд
У Порше відмовилися від приходу до Формулі-1, - ЗМІ
#Формула 1, #Порше

Джерело - Auto Motor und Sport.

Компанія Порше остаточно відмовилася від ідеї участі у Формулі-1 як постачальник двигунів.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

У Порше вирішили не шукати партнерів для укладання альтернативної угоди та згорнули план із виступу у Формулі-1 у найближчому майбутньому.

Інтерес у проектах Формули-1 виявляють Hyundai та Форд. Проте у випадку з цими компаніями про прихід до чемпіонату може йти тільки в контексті 2027 року.

Для цього їм необхідно буде офіційно зареєструвати свої заявки до 30 червня 2023 року.

Раніше Порше оголосили про провал угоди з Ред Буллом.

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