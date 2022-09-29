Гутцайт зустрівся зі звільненими з полону спортсменами

Усім були вручені нагороди "Знак пошани" від Мінмолодьспорту

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зустрівся з 4 спортсменами, яких звільнили з російського полону.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

Усім були вручені нагороди "Знак пошани" від Мінмолодьспорту.

28 вересня він відвідав представника збірної України з кікбоксингу Андрія Лакозу та тренера з кікбоксингу Олександра Нємкова.

29 вересня Гутцайт зустрівся з кандидатом у майстри спорту України з армреслінгу та штатної стрільби Артемом Каширіним та колишнім гравцем збірної України з регбіліг Анатолієм Єгоровим.