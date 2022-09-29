Джерело - Суспільне Спорт.
Україну позбавили права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з волейболу у 2023 році.
Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.
"Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, це зрозуміло, бо це фінальна частина, а в нас ще триває війна. Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи, ми готові будемо приймати, адже не всі захочуть до нас приїхати. Державі буде не до залів, я так думаю. Керівництво ЄКВ нам запропонувало обмін на проведення турніру Євро-2025. Але я попросив не поспішати, бо я поки гарантувати не можу і організацію цих змагань".
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"Ми не маємо жодного залу, який би підходив для чемпіонату Європи. Ми в мирний час мали проблеми з тим, як його приймати. Тобто нам дали можливість взяти на себе роль господарів Євро-2025, хіба що ми самі її не зможемо взяти", - сказав Мельник.