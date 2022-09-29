Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1416 2
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Сьогодні 21:58 399
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023
Сьогодні 20:55 336
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:11 950
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Сьогодні 16:28 5304 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 15:55 16914
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 1265
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 2006
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 931
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 858
Прямі трансляції

Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023

Сьогодні 20:55 336 0
Україна отримала пропозицію провести турнір у 2025 році
Україна втратила право на проведення чемпіонату Європи-2023

Джерело - Суспільне Спорт.

Україну позбавили права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з волейболу у 2023 році.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, це зрозуміло, бо це фінальна частина, а в нас ще триває війна. Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи, ми готові будемо приймати, адже не всі захочуть до нас приїхати. Державі буде не до залів, я так думаю. Керівництво ЄКВ нам запропонувало обмін на проведення турніру Євро-2025. Але я попросив не поспішати, бо я поки гарантувати не можу і організацію цих змагань".

  Актуально: Став відомий транслятор матчів Суперліги України з волейболу

"Ми не маємо жодного залу, який би підходив для чемпіонату Європи. Ми в мирний час мали проблеми з тим, як його приймати. Тобто нам дали можливість взяти на себе роль господарів Євро-2025, хіба що ми самі її не зможемо взяти", - сказав Мельник.

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 6550
Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи Юніорська збірна України відмовилась боксувати під нейтральним прапором та покинула чемпіонат Європи 3253
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 2357
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 3442
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16914
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! 5304 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25959
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 24833 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1903
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4209
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20990
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45368