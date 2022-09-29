Джерело - Чемпіон.
29 вересня стартує Суперліга України-Дмарт 2022-2023 з волейболу серед жіночих команд.
Учасники жіночої Cуперліги-Дмарт: Аланта, Волинський Край, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.
Трансляцію матчів можна переглянути на You-Tube-каналі DIVISPORT VOLLEYBALL.
Суперліга України-Дмарт 2022-2023
Жінки
1 тур
29 вересня
16:00 Збірна України U-15 - Волинський край-Університет
19:00 Збірна України U-17 – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ
30 вересня
16:00 Аланта – Галичанка-ЗУНУ
19:00 СК Прометей – СК Балта
1 жовтня
12:00 Волинський край-Університет – Збірна України U-17
15:00 ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ –Збірна України U-15
2 жовтня
12:00 Галичанка-ЗУНУ – СК Прометей
15:00 СК Балта – Аланта