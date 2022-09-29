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Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру

Сьогодні 00:20 112 0
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
#Галичанка, #СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

29 вересня стартує Суперліга України-Дмарт 2022-2023 з волейболу серед жіночих команд.

Учасники жіночої Cуперліги-Дмарт: Аланта, Волинський Край, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.

Трансляцію матчів можна переглянути на You-Tube-каналі DIVISPORT VOLLEYBALL.

Суперліга України-Дмарт 2022-2023
Жінки
1 тур
29 вересня

16:00 Збірна України U-15 - Волинський край-Університет

19:00 Збірна України U-17 – ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ

30 вересня

16:00 Аланта – Галичанка-ЗУНУ

19:00 СК Прометей – СК Балта

1 жовтня

12:00 Волинський край-Університет – Збірна України U-17

15:00 ВК Добродій-Медуніверситет-ШВСМ –Збірна України U-15

2 жовтня

12:00 Галичанка-ЗУНУ – СК Прометей

15:00 СК Балта – Аланта

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