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ФІДЕ може допустити до змагань Карякіна, який підтримав росію у війні

Сьогодні 14:38 204 0
У березні Карякін був відсторонений від участі у турнірах під егідою ФІДЕ
ФІДЕ може допустити до змагань Карякіна, який підтримав росію у війні
#ФІДЕ, #Сергій Карякін

Джерело - ТАСС.

Російський гросмейстер Сергій Карякін відбув шестимісячну дискваліфікацію та може повернутися до участі у міжнародних турнірах.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на ФІДЕ.

У березні Карякін був відсторонений від участі у турнірах під егідою ФІДЕ терміном на 6 місяців через підтримку росії (терористичної країни) у війні з Україною.

ФІДЕ, президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, допустить його до міжнародних змагань.

Норвезька шахова федерація не буде допускати Карякіна до змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, в Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахматиста.

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