ФІДЕ може допустити до змагань Карякіна, який підтримав росію у війні

Джерело - ТАСС.
Російський гросмейстер Сергій Карякін відбув шестимісячну дискваліфікацію та може повернутися до участі у міжнародних турнірах.
Про це повідомив ТАСС з посиланням на ФІДЕ.
У березні Карякін був відсторонений від участі у турнірах під егідою ФІДЕ терміном на 6 місяців через підтримку росії (терористичної країни) у війні з Україною.
ФІДЕ, президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, допустить його до міжнародних змагань.
Норвезька шахова федерація не буде допускати Карякіна до змагань під своєю егідою.
Нагадаємо, в Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахматиста.