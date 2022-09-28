ФІДЕ може допустити до змагань Карякіна, який підтримав росію у війні

У березні Карякін був відсторонений від участі у турнірах під егідою ФІДЕ

Джерело - ТАСС.

Російський гросмейстер Сергій Карякін відбув шестимісячну дискваліфікацію та може повернутися до участі у міжнародних турнірах.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на ФІДЕ.

У березні Карякін був відсторонений від участі у турнірах під егідою ФІДЕ терміном на 6 місяців через підтримку росії (терористичної країни) у війні з Україною.

ФІДЕ, президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, допустить його до міжнародних змагань.

Норвезька шахова федерація не буде допускати Карякіна до змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, в Україні відкрили кримінальну справу проти російського шахматиста.