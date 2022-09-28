Джерело - Forbes.
Український кіберспортивний клуб NAVI змінив власника.
Про це повідомляє Forbes.
Засновником і власником команди був Олександр Кохановський.
Новим власником NAVI став підприємець Макс Кріппа, якого пов’язують із бетінговою компанією GGBet і мережею казино Вулкан.
Про продаж публічно не повідомляли. Forbes, посилаючись на двох топменеджерів кіберспортивних організацій, повідомив, що угода відбулась ще 2020 році.
Колишній співробітник компанії з орбіти Кріппи анонімно розповів, що Максим давно є власником цієї кіберспортивної команди.
Раніше визначилася група NAVI у Last Chance The International 2022