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Українська команда NAVI змінила власника

Сьогодні 12:20 335 0
Нового власника пов'язують з бетінговою компанією GGBet і мережею казино Вулкан
Українська команда NAVI змінила власника
#Navi

Джерело - Forbes.

Український кіберспортивний клуб NAVI змінив власника.

Про це повідомляє Forbes.

Засновником і власником команди був Олександр Кохановський. 

Новим власником NAVI став підприємець Макс Кріппа, якого пов’язують із бетінговою компанією GGBet і мережею казино Вулкан.

Про продаж публічно не повідомляли. Forbes, посилаючись на двох топменеджерів кіберспортивних організацій, повідомив, що угода відбулась ще 2020 році. 

Колишній співробітник компанії з орбіти Кріппи анонімно розповів, що Максим давно є власником цієї кіберспортивної команди.

Раніше визначилася група NAVI у Last Chance The International 2022

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