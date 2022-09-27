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Бех-Романчук: Досі борюсь за перемогу і мрію повернутися додому

Сьогодні 18:39 185 0
Українська легкоатлетка поділилася своїми переживаннями через війну
Бех-Романчук: Досі борюсь за перемогу і мрію повернутися додому
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Останній сезон української легкоатлетки Марини Бех-Романчук був надважким.

Про це вона написала в Інстаграмі.

"Уже 2 тижні я у своїй відпустці. Цього року вона не схожа на попередні. Це фото відображає мій стан з початку війни та весь цей час. Сльози, хвилювання, безкінечні нерви, які ти збирав в кулак і намагався робити те, що вмієш краще всього - боротися за перемогу для своєї України".

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"Цей сезон був надважким, я розуміла, що не маю права на помилки та поразки, і кожну невдачу я переживала болісно так, як ніколи. Навіть після гарного закінчення сезону мій сон не став міцним та спокійним. Я досі борюсь за перемогу і мрію повернутися додому", - сказала Бех-Романчук.

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Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

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