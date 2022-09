Карлсен звинуватив американця Німанна в нечесній грі

П’ятиразовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії звинуватив у шахрайстві американця Ганса Німанна.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

У вересні Карлсен зазнав поразки від Німанна на Sinquefield Cup. Після цього норвежець знявся з турніру, повідомивши про нечесну гру суперника.

Пізніше Карлсен відмовився грати з Гансом на онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo