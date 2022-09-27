Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 2556
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:09 541
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 17:41 3326
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:33 19550
Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією
Сьогодні 11:09 1729
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 09:39 14771
Ф'юрі назвав свого наступного суперника
Сьогодні 09:25 1175
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 3044
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус
Вчора 19:54 2921
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5344 3
Прямі трансляції

Карлсен звинуватив американця Німанна в нечесній грі

Сьогодні 16:55 321 0
У вересні Карлсен зазнав поразки від Німанна на Sinquefield Cup
Карлсен звинуватив американця Німанна в нечесній грі
#Магнус Карлсен

Джерело - Чемпіон.

П’ятиразовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії звинуватив у шахрайстві американця Ганса Німанна.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

У вересні Карлсен зазнав поразки від Німанна на Sinquefield Cup. Після цього норвежець знявся з турніру, повідомивши про нечесну гру суперника.

Пізніше Карлсен відмовився грати з Гансом на онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup.

"Усвідомлюю, що мої дії розчарували багатьох у шаховій спільноті. Я сам розчарований. Я хочу й далі грати в шахи. Вважаю, що шахрайство в шахах є серйозною проблемою та загрозою для існування гри".

  Актуально: Карлсен відмовився від матчу за шахову корону проти Непомнящего

"Переконаний, що Німанн вдавався до шахрайства більше, ніж визнав публічно., зокрема нещодавно. Його прогрес у шахах викликає подив, упродовж усього матчу на Sinquefield Cup він не здавався мені напруженим і навіть зосередженим на грі в критичні моменти - водночас він обігрував мене чорними так, як здатні лише одиниці".

  Нагадаємо: Карлсен захистив титул чемпіона світу

"Я не хочу грати проти тих, хто неодноразово шахраював у минулому, тому що не знаю, на що вони будуть здатні в майбутньому. Я б хотів сказати більше. На жаль, наразі я обмежений у тому, про що можу говорити відкрито, без чіткого дозволу Німанна… Сподіваюся, правда вийде на поверхню, хоч якою б вона була", - сказав Карлсен.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14771
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус 2921
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа 3044
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН Україна - Шотландія: ОНЛАЙН 3326
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 19550
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО 3171
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 97636
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24847
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26427
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1687
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28486
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12164