Карлсен звинуватив американця Німанна в нечесній грі

У вересні Карлсен зазнав поразки від Німанна на Sinquefield Cup

Джерело - Чемпіон.

П’ятиразовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен з Норвегії звинуватив у шахрайстві американця Ганса Німанна.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

У вересні Карлсен зазнав поразки від Німанна на Sinquefield Cup. Після цього норвежець знявся з турніру, повідомивши про нечесну гру суперника.

Пізніше Карлсен відмовився грати з Гансом на онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup.

"Усвідомлюю, що мої дії розчарували багатьох у шаховій спільноті. Я сам розчарований. Я хочу й далі грати в шахи. Вважаю, що шахрайство в шахах є серйозною проблемою та загрозою для існування гри".

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"Переконаний, що Німанн вдавався до шахрайства більше, ніж визнав публічно., зокрема нещодавно. Його прогрес у шахах викликає подив, упродовж усього матчу на Sinquefield Cup він не здавався мені напруженим і навіть зосередженим на грі в критичні моменти - водночас він обігрував мене чорними так, як здатні лише одиниці".

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"Я не хочу грати проти тих, хто неодноразово шахраював у минулому, тому що не знаю, на що вони будуть здатні в майбутньому. Я б хотів сказати більше. На жаль, наразі я обмежений у тому, про що можу говорити відкрито, без чіткого дозволу Німанна… Сподіваюся, правда вийде на поверхню, хоч якою б вона була", - сказав Карлсен.