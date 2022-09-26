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Головний спонсор пригрозив FIS розірвати контракт у разі допуску росіян на Кубок світу

Сьогодні 23:00 177 0
Компанія Coop є головним спонсором FIS
Головний спонсор пригрозив FIS розірвати контракт у разі допуску росіян на Кубок світу

Джерело - Adressa.

Норвезька компанія Соор Бьорн розірве спонсорський контракт із Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS), якщо росіянам дозволять виступати на міжнародних стартах у сезоні-2022/2023.

Про це заявив директор з комунікацій норвезької компанії Такле Фрііс.

"Ми очікуємо, що FIS якнайшвидше спростує те, що це може статися. Ми практично не віримо, що висловлювання Віона - правда. Ми розмовляли з FIS та озвучили наш погляд. Прийняти подібне рішення абсолютно неактуально, і якщо нас не почують, це означатиме, що ми не зможемо продовжувати спонсорувати FIS", - сказав Фрііс.

Компанія Coop є головним спонсором FIS.

Раніше генеральний секретар FIS Мішель Віон натякнув, що російські лижники можуть бути допущені до міжнародних змагань.

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