Головний спонсор пригрозив FIS розірвати контракт у разі допуску росіян на Кубок світу

Компанія Coop є головним спонсором FIS

Джерело - Adressa.

Норвезька компанія Соор Бьорн розірве спонсорський контракт із Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS), якщо росіянам дозволять виступати на міжнародних стартах у сезоні-2022/2023.

Про це заявив директор з комунікацій норвезької компанії Такле Фрііс.

"Ми очікуємо, що FIS якнайшвидше спростує те, що це може статися. Ми практично не віримо, що висловлювання Віона - правда. Ми розмовляли з FIS та озвучили наш погляд. Прийняти подібне рішення абсолютно неактуально, і якщо нас не почують, це означатиме, що ми не зможемо продовжувати спонсорувати FIS", - сказав Фрііс.

Компанія Coop є головним спонсором FIS.

Раніше генеральний секретар FIS Мішель Віон натякнув, що російські лижники можуть бути допущені до міжнародних змагань.