Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
24.09.2022 17:51 3630
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 00:03 1305
Збірна Франції програла Данії, Нідерланди перемогли Бельгію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:42 975
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі
Вчора 17:55 225
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 17:33 12482
Львів у меншості вирвав перемогу в Миная у перенесеному матчі УПЛ
Вчора 15:05 640
IBA призупинила діяльність Федерації боксу України
Вчора 13:38 1695
Довбик та Ігнатенко - у символічній збірній туру Ліги націй за версією SofaScore
Вчора 12:23 361
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 11:37 609
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Вчора 10:55 1428
Прямі трансляції

Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 00:03 1305 0
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

22 вересня стартував новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків, який має назву Суперліга України-Будінвест 2022-2023.

Вперше його проводить нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.

Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.

У чоловічій Суперлізі грають 8 команд: Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).

Матчі чемпіонату України показують телеканали XSPORT та XSPORT+.

Суперліга України-Будінвест 2022-2023
Чоловіки
Тур 1
22 вересня

16.00 Прометей - Барком-збірна України U-18 - 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

19.00 Юракадемія - МХП-Вінниця - 2:3 (25:23, 22:5, 19:25, 25:18, 18:20)

23 вересня

16.00 Решетилівка - Поліція охорони ЗУНУ-Динамо - 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

19.00 Житичі-Полісся - Епіцентр-Подоляни - 0:3 (22:25, 22:25, 15:25)

24 вересня

12.00 МХП-Вінниця - Прометей - 0:3 (19:25, 17:25, 17:25)

15:00 Барком-збірна України U-18 - Юракадемія - 0:3 (21:25, 30:32, 20:25)

25 вересня

12.00 Епіцентр-Подоляни - Решетилівка - 3:1 (25:17, 26:28, 25:18, 25:11)

15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - Житичі-Полісся - 1:3 (25:21, 23:25, 26:28, 23:25)

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі Джошуа: Я підпишу контракт на бій з Ф'юрі 2758
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО 2545
IBA призупинила діяльність Федерації боксу України IBA призупинила діяльність Федерації боксу України 1695
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика 2622
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 12482
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 4712 1
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51817 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21448
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55688 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13228
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20066
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44701 1