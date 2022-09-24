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Іспанія та Угорщина замінять Росію на чемпіонаті Європи-2022

Сьогодні 15:25 153 0
Іспанія та Угорщина замінять Росію на чемпіонаті Європи-2022

Джерело - worldcurling.

Рада Всесвітньої федерації керлінгу (WCF) ухвалила рішення продовжити заборону на участь Росії та Білорусі змаганнях до кінця року.

Про це повдіомляє worldcurling.

Було вирішено, що замість чоловічої збірної Росії на ЧЄ-2022 у дивізіоні А виступить Іспанія. Замість жіночої - Угорщина. Жіноча збірна Росії є 4-разовою чемпіонкою Європи.

Раніше WCF позбавила Росію права на проведення Євро у Пермі та перенесла турнір у шведський Естерсунд.

Чемпіонат Європи відбудеться з 19 по 26 листопада.

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