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Ряд європейських країн підтримав недопуск росіян змагань

Вчора 22:43 166 0
Олімпійські комітети скандинавських країн підтримали Україну
Ряд європейських країн підтримав недопуск росіян змагань

Джерело - НОК Фінляндії.

Олімпійські комітети Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії та Данії зробили спільну заяву, у якій підтримали недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє НОК Фінляндії.

Її також підтримали спортивні конфедерації Гренландії, Фарерських та Аландських островів.

"Північні олімпійські комітети, Паралімпійські комітети та спортивні конфедерації вважають вторгнення росії (країни-терориста) в Україну грубим порушенням міжнародного права. Російська агресія в Україні посилюється. У цих умовах відкритися для російського і білоруського міжнародного спорту буде неприпустимим. Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не найкращий час розглядати їх повернення".

  Актуально: Федерація фехтування України закликала запобігти поверненню росіян

"Ми закликаємо Олімпійський та Паралімпійський рух та всі міжнародні спортивні організації продовжувати демонструвати солідарність з українським народом та вимогати миру. Ми повністю підтримуємо рекомендації щодо недопуску до участі всіх спортсменів та офіційних осіб Росії та Білорусі у міжнародному спорті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Федерація лижного спорту Фінляндії виступила проти допуску росіян.

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