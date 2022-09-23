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Міністерство спорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань

Сьогодні 19:20 106 0
Усі спортивні заходи мають бути організовані за дотримання умов безпеки
Міністерство спорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань
#Міністерство молоді та спорту

Джерело - ФБУ.

Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в країні в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Міністерство ще 28 травня надало дозвіл на проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану.

22 вересня до відповідного наказу були внесені зміни, за якими дозвіл на проведення змагань в умовах воєнного стану стосується не тільки "дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової груп", але й спортсменів "різних вікових груп".

Усі спортивні заходи мають бути організовані за дотримання умов безпеки.

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