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Три українські екіпажі вийшли у фінал ЧС-2022 з академічного веслування

Сьогодні 08:50 200 0
Три українські екіпажі вийшли у фінал ЧС-2022 з академічного веслування

Джерело - Чемпіон.

Три українських екіпажі кваліфікувалися до фіналу чемпіонату світу-2022 з академічного веслування, який проходить у чеському Рачіце.

У півфінальному запливі парних чоловічих двійок легкої ваги українці Станіслав Ковальов та Ігор Хмара вийшли до фіналу з третім результатом.

Парна чоловіча двійка легкої ваги вперше буде представлена у фіналі ЧС. Попереднім кращим результатом українців було 9-те місце у 2017 році.

У півфіналі змагань четвірок стернових без розпашного Україну представили Максим Боклаженко, Микола Мазур, Сергій Гринь та Олексій Селіванов. Вони також показали третій результат. Раніше на ЧС українці не підіймалися вище 12-ї позиції у цій категорії.

Жіноча четвірка у складі Дарини Верхогляд, Наталії Довгодько, Катерини Дудченко та Євгенії Довгодько показала другий результат у своєму півфіналі.

Фінали за участю українців відбудуться 24 вересня.

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