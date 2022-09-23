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Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар та результати

Сьогодні 20:57 442 0
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар та результати

Джерело - Чемпіон.

22 вересня стартував новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків, який має назву Суперліга України-Будінвест 2022-2023.

Вперше його проводить нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.

Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.

У чоловічій Суперлізі грають 8 команд: Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).

Матчі чемпіонату України показують телеканали XSPORT та XSPORT+.

Суперліга України-Будінвест 2022-2023
Чоловіки
Тур 1
22 вересня

16.00 Прометей - Барком-збірна України U-18 - 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

19.00 Юракадемія - МХП-Вінниця - 2:3 (25:23, 22:5, 19:25, 25:18, 18:20)

23 вересня

16.00 Решетилівка - Поліція охорони ЗУНУ-Динамо - 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

19.00 Житичі-Полісся - Епіцентр-Подоляни - 0:3 (22:25, 22:25, 15:25)

24 вересня

12.00 МХП-Вінниця - Прометей

15:00 Барком-збірна України U-18 - Юракадемія

25 вересня

12.00 Епіцентр-Подоляни - Решетилівка

15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо - Житичі-Полісся 

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