Середа: Працюємо над тим, щоб отримати ліцензії на Олімпіаду

Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа має намір здобути олімпійську ліцензію.

Про це він розповів після перемоги на ЧЄ.

"Я самоствердився після перемоги. Так, я став наймолодшим чемпіоном Європи три роки тому, але після цього цей результат не підкорявся мені. Остання перемога допомогла знову повірити в себе. Зараз працюємо над тим, щоб отримати ліцензії на Олімпіаду. Зараз відчуваю, що дуже щасливий", – сказав Середа.