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Середа: Працюємо над тим, щоб отримати ліцензії на Олімпіаду

Сьогодні 21:32 176 0
Українець прокоментував перемогу на ЧЄ
Середа: Працюємо над тим, щоб отримати ліцензії на Олімпіаду

Джерело - Укрінформ.

Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа має намір здобути олімпійську ліцензію.

Про це він розповів після перемоги на ЧЄ.

"Я самоствердився після перемоги. Так, я став наймолодшим чемпіоном Європи три роки тому, але після цього цей результат не підкорявся мені. Остання перемога допомогла знову повірити в себе. Зараз працюємо над тим, щоб отримати ліцензії на Олімпіаду. Зараз відчуваю, що дуже щасливий", – сказав Середа.

Нагадаємо, Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022.

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