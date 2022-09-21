Росію та Білорусь усунули від усіх турнірів з дзюдо до кінця 2022 року

Джерело - ijf.org.
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення про усунення від усіх змагань спортсменів із Росії та Білорусі щонайменше до січня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба IJF.
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"Враховуючи поточні міжнародні обставини та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів у спорті дзюдо, сьогодні, 21 вересня, Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив не допустити до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з Росії та Білорусі", – йдеться в повідомленні.
Відсторонення триватиме мінімум до січня 2023 року.
Рішення IJF означає, що збірна України не бойкотуватиме чемпіонат світу-2022, що відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті 6-13 жовтня. Раніше українська федерація оголосила заявку на турнір, але повідомила, що готова відмовитися від нього, якщо до змагань допустять російських дзюдоїстів.