Росію та Білорусь усунули від усіх турнірів з дзюдо до кінця 2022 року

Російська та білоруська збірні пропустять не лише чемпіонат світу, а й загалом усі міжнародні змагання.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення про усунення від усіх змагань спортсменів із Росії та Білорусі щонайменше до січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба IJF.

Актуально: Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО

"Враховуючи поточні міжнародні обставини та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів у спорті дзюдо, сьогодні, 21 вересня, Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив не допустити до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з Росії та Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Відсторонення триватиме мінімум до січня 2023 року.

Рішення IJF означає, що збірна України не бойкотуватиме чемпіонат світу-2022, що відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті 6-13 жовтня. Раніше українська федерація оголосила заявку на турнір, але повідомила, що готова відмовитися від нього, якщо до змагань допустять російських дзюдоїстів.