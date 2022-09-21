Українці здобули дев'ять медалей на турнірі у Будапешті

Тринадцять каратистів представляли Україну

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з карате здобула дев'ять медалей на змаганнях Budapest Open 2022 у столиці Угорщини

Українці привезли з Будапешта дев'ять медалей - 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові, передає Укрінформ.

По дві золоті нагороди виграли Аніта Серьогіна та Різван Талібов, які були кращими у категорії open та куміте.

Срібло здобули Гнат Пак (куміте) та Володимир Боєв (куміте - юніори).

Соломія Кміть (куміте), Давид Яновський (куміте U21) та Валерій Сонних (категорія open) мають в активі бронзові медалі.

Раніше збірна України здобула 6 нагород на турнірі у Баку.