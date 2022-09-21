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Українці здобули дев'ять медалей на турнірі у Будапешті

Сьогодні 12:38 171 0
Тринадцять каратистів представляли Україну
Українці здобули дев'ять медалей на турнірі у Будапешті
#Талібов, #Аніта Серьогіна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з карате здобула дев'ять медалей на змаганнях Budapest Open 2022 у столиці Угорщини

Українці привезли з Будапешта дев'ять медалей - 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові, передає Укрінформ. 

По дві золоті нагороди виграли Аніта Серьогіна та Різван Талібов, які були кращими у категорії open та куміте. 

Срібло здобули Гнат Пак (куміте) та Володимир Боєв (куміте - юніори). 

Соломія Кміть (куміте), Давид Яновський (куміте U21) та Валерій Сонних (категорія open) мають в активі бронзові медалі.

Раніше збірна України здобула 6 нагород на турнірі у Баку.

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