UFC підписала контракт із наймолодшим бійцем в історії

Джерело - isport.ua.
Боєць найлегшої ваги з Мексики Рауль Росас-молодший підписав контракт із UFC.
Про це повідомляє MMA Junkie.
17-річний Росас став наймолодшим бійцем в історії промоції. Рауль дебютував у ММА у листопаді минулого року, провів шість поєдинків та у всіх здобув перемогу. П'ять боїв він завершив достроково.
Востаннє Росас бився 20 вересня у головній події турніру Contender Series 55, перемігши одноголосним рішенням суддів Мандо Гутьєрреса.
Нагадаємо, ексбоєць UFC Теодору помер у віці 34 років.