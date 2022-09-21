UFC підписала контракт із наймолодшим бійцем в історії

Боєць найлегшої ваги з Мексики Рауль Росас-молодший підписав контракт із UFC.

Про це повідомляє MMA Junkie.

17-річний Росас став наймолодшим бійцем в історії промоції. Рауль дебютував у ММА у листопаді минулого року, провів шість поєдинків та у всіх здобув перемогу. П'ять боїв він завершив достроково.

Востаннє Росас бився 20 вересня у головній події турніру Contender Series 55, перемігши одноголосним рішенням суддів Мандо Гутьєрреса.

Нагадаємо, ексбоєць UFC Теодору помер у віці 34 років.