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Гутцайт: Не місце росіянам у світовому спорті

Сьогодні 08:56 212 0
Міністр молоді та спорту України прокоментував усунення росіян від ЧС
Гутцайт: Не місце росіянам у світовому спорті
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Збірну росії відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив у Facebook.

"Не місце росіянам у світовому спорті. Зокрема, і на чемпіонаті світу з дзюдо, що відбудеться у Ташкенті.

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Спільно з президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Любов’ю Непоп та нашим чемпіоном світу з дзюдо Георгієм Зантарая ми доклали неабияких зусиль, аби не допустити рф на килим світової першості.

Поки російська армія вбиває українців та нищить ракетами наші міста, країна-терорист має бути вигнанцем для всього цивілізованого світу. Спорт – не виняток. Тож продовжуємо боротися. Наша мета – бойкот і повна ізоляція рф", - відзначив Гутцайт.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться в Ташкенті, столиці Узбекистану, з 6 по 13 жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію.

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