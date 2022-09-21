Гутцайт: Не місце росіянам у світовому спорті

Збірну росії відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив у Facebook.

"Не місце росіянам у світовому спорті. Зокрема, і на чемпіонаті світу з дзюдо, що відбудеться у Ташкенті.

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Спільно з президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині Любов’ю Непоп та нашим чемпіоном світу з дзюдо Георгієм Зантарая ми доклали неабияких зусиль, аби не допустити рф на килим світової першості.

Поки російська армія вбиває українців та нищить ракетами наші міста, країна-терорист має бути вигнанцем для всього цивілізованого світу. Спорт – не виняток. Тож продовжуємо боротися. Наша мета – бойкот і повна ізоляція рф", - відзначив Гутцайт.