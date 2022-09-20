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Став відомий транслятор матчів Суперліги України з волейболу

Сьогодні 06:00 212 0
Чемпіонат стартує 22 вересня
Став відомий транслятор матчів Суперліги України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Усі матчі чемпіонату України у Суперлізі з волейболу покажуть телеканали XSPORT та XSPORT+.

Про це повідомляє XSport.

Учасники жіночої Cуперліги-Дмарт: Аланта, Волинський Край, збірна України U15, збірна України U17, Добродій, Галичанка, Балта, Прометей.

Учасники чоловічої Суперліги-Будінвест: Барком-Збірна України U18, Епіцентр-Подоляни, Решетилівка, ЗУНУ-Динамо, Житичі-Полісся, Прометей, МХП-Вінниця, Юридична академія.

Матчі чемпіонату України-2022/2023 будуть проводитись у Чернівцях.

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