Визначено дати та час матчів першого туру нового чемпіонату України

Ігри Суперліги відбудуться у Чернівцях

Джерело - Чемпіон.

22 вересня стартує новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків Суперліги.

Вперше його проводитиме нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.

Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.

У чоловічій Суперлізі гратимуть 8 команд. Це Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).

Розклад матчів 1-го туру:

22 вересня

16.00 Прометей – Барком-збірна України U-18

19.00 Юракадемія – МХП-Вінниця

23 вересня

16.00 Решетилівка – Поліція охорони ЗУНУ-Динамо

19.00 Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни

24 вересня

12.00 МХП-Вінниця – Прометей

15:00 Барком-збірна України U-18 – Юракадемія

25 вересня

12.00 Епіцентр-Подоляни – Решетилівка

15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо – Житичі-Полісся