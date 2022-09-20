Визначено дати та час матчів першого туру нового чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
22 вересня стартує новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків Суперліги.
Вперше його проводитиме нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.
Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.
У чоловічій Суперлізі гратимуть 8 команд. Це Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).
Розклад матчів 1-го туру:
22 вересня
16.00 Прометей – Барком-збірна України U-18
19.00 Юракадемія – МХП-Вінниця
23 вересня
16.00 Решетилівка – Поліція охорони ЗУНУ-Динамо
19.00 Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни
24 вересня
12.00 МХП-Вінниця – Прометей
15:00 Барком-збірна України U-18 – Юракадемія
25 вересня
12.00 Епіцентр-Подоляни – Решетилівка
15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо – Житичі-Полісся