Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1002
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1272
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 4987
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 553
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3011 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 29946
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243783
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1050
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
18.09.2022 23:43 2633
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
18.09.2022 23:24 19918
Прямі трансляції

Визначено дати та час матчів першого туру нового чемпіонату України

Сьогодні 00:20 201 0
Ігри Суперліги відбудуться у Чернівцях
Визначено дати та час матчів першого туру нового чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

22 вересня стартує новий чемпіонат України з волейболу серед чоловіків Суперліги.

Вперше його проводитиме нещодавно створена Професіональна волейбольна ліга України.

Усі матчі чемпіонату, причому як у чоловіків, так і у жінок, заплановано зіграти у Чернівцях, де спеціально підготовлено зал, який відповідає всім вимогам міжнародних волейбольних стандартів. Є місця для розміщення всіх команд, а у разі оголошення повітряної тривоги під час гри передбачено бомбосховище.

У чоловічій Суперлізі гратимуть 8 команд. Це Епіцентр-Подоляни (Городок, Хмельницька область), Прометей (Дніпро), Юракадемія (Харків), Житичі-Полісся (Житомир), МХП-Вінниця (Тростянець, Вінницька область), Решетилівка (Полтавська область), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), Барком-збірна України U-18 (Львів).

Розклад матчів 1-го туру:

22 вересня

16.00 Прометей – Барком-збірна України U-18

19.00 Юракадемія – МХП-Вінниця

23 вересня

16.00 Решетилівка – Поліція охорони ЗУНУ-Динамо

19.00 Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни

24 вересня

12.00 МХП-Вінниця – Прометей

15:00 Барком-збірна України U-18 – Юракадемія

25 вересня

12.00 Епіцентр-Подоляни – Решетилівка

15.00 Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо – Житичі-Полісся 

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29946
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 9300 4
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 45098
Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО Шикарний дальній удар розпочав розгром Брюгге Яремчука у великому бельгійському матчі - ВІДЕО 19846
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 4987
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243783
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6499
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27484
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6511
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4840
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21556
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50961