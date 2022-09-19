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Феттель: Гонки перетворюються на спорт для еліти

Вчора 23:34 232 0
Чемпіон світу розповів про складність потрапляння в Ф-1
Феттель: Гонки перетворюються на спорт для еліти
#Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - GP Fans.

Перегони перетворюються на вид спорту для еліт.

Про це розповів 4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель.

"Можливо, німці просто прагматичні й реально дивляться на речі - і бачать, що автоспорт стає дедалі дорожчим. Якби мені зараз знову було сім років і мені потрібно було б розпочинати кар’єру з нуля - я не впевнений, що мені вийшло б. Просто тому, що зараз вам з дуже раннього віку потрібна серйозна фінансова підтримка".

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"Гонки перетворюються на спорт для еліти. Тож я сподіваюся, що ми вживемо правильних заходів, щоб зробити перегони більш доступними - особливо це стосується картингу", - сказав Феттель.

За оцінками експертів, на те, щоб пройти весь шлях від картингу до Формули-1, потрібно мінімум $8 млн.

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