Феттель: Гонки перетворюються на спорт для еліти

Перегони перетворюються на вид спорту для еліт.

Про це розповів 4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель.

"Можливо, німці просто прагматичні й реально дивляться на речі - і бачать, що автоспорт стає дедалі дорожчим. Якби мені зараз знову було сім років і мені потрібно було б розпочинати кар’єру з нуля - я не впевнений, що мені вийшло б. Просто тому, що зараз вам з дуже раннього віку потрібна серйозна фінансова підтримка".