Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Жозе Альдо вирішив завершити професійну кар’єру.

Про це повідомляє портал Combate.

Боєць повідомив UFC про бажання розірвати контракт, хоча в нього залишався ще один бій.

José Aldo entra em acordo com UFC e se aposenta do MMA | combate | ge - Apuração em parceria com @zeca_geraldo https://t.co/XNl9Mw86rx