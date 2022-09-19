Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Жозе Альдо вирішив завершити професійну кар’єру.
Про це повідомляє портал Combate.
Боєць повідомив UFC про бажання розірвати контракт, хоча в нього залишався ще один бій.
José Aldo entra em acordo com UFC e se aposenta do MMA | combate | ge - Apuração em parceria com @zeca_geraldo https://t.co/XNl9Mw86rx— Raphael Marinho (@raphamarinho) September 18, 2022
Бразилець дебютував у змішаних єдиноборствах у 2004 році. Альдо провів у ММА 39 боїв, здобувши в 31 з них перемогу.