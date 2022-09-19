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Альдо завершив кар’єру

Сьогодні 17:34 336 0
Бразилець дебютував у змішаних єдиноборствах у 2004 році
Альдо завершив кар’єру
#UFC, #Жозе Альдо

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Жозе Альдо вирішив завершити професійну кар’єру.

Про це повідомляє портал Combate.

Боєць повідомив UFC про бажання розірвати контракт, хоча в нього залишався ще один бій.

Бразилець дебютував у змішаних єдиноборствах у 2004 році. Альдо провів у ММА 39 боїв, здобувши в 31 з них перемогу.

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