Став відомий календар ігор збірної України у відборі на Євро-2023

Джерело - УАФ.
19-22 жовтня жіноча збірна України з футзалу проведе свої поєдинки основного раунду відбору чемпіонату Європи 2023 в польській Познані.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних заплановано на березень 2023 року. Відбірковий цикл складатиметься з двох стадій. Попередній раунд проходив 10-14 травня, а основний за участю 16 найсильніших команд відбудеться 19-23 жовтня. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини.
Жіноча збірна України з футзалу розпочне свій шлях з основного раунду, де її суперниками по групі 2 будуть Польща, Хорватія та переможець групи А попереднього раунду, яким стали Нідерланди. Україна попередньо мала бути господарем міні-турніру, однак через російську агресію УЄФА переніс поєдинки квартету до Польщі.
Матчі групи 2 основного раунду підопічні Олега Шайтанова проведуть в польській Познані 19-22 жовтня.
Жіноча збірна України з футзалу стала бронзовим призером фінального турніру Євро-2022, який 1-3 липня проходив у Португалії.
Євро-2023 з футзалу серед жінок
Основний раунд. Група 2
19.10.2022
- 17:00. Хорватія - Польща
- 20:00. Україна - Нідерланди
20.10.2022
- 17:00. Хорватія - Україна
- 20:00. Польща - Нідерланди
22.10.2022
- 17:00. Нідерланди - Хорватія
- 20:00. Польща - Україна
Групи основного раунду
- Група 1: Іспанія, Фінляндія, Швеція, Бельгія.
- Група 2: Україна, Польща, Хорватія, Нідерланди.
- Група 3: Португалія, Італія, Білорусь, Словенія.
- Група 4: Угорщина, Чехія, Словаччина, Боснія і Герцеговина.
Господарі міні-турнірів виділені жирним кольором.