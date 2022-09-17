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Став відомий календар ігор збірної України у відборі на Євро-2023

Сьогодні 13:11 131 0
У 2022 році Україна стала бронзовим призером чемпіонату Європи
Став відомий календар ігор збірної України у відборі на Євро-2023

Джерело - УАФ.

19-22 жовтня жіноча збірна України з футзалу проведе свої поєдинки основного раунду відбору чемпіонату Європи 2023 в польській Познані.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Фінальну частину Євро-2023 з футзалу серед жінок за участю чотирьох збірних заплановано на березень 2023 року. Відбірковий цикл складатиметься з двох стадій. Попередній раунд проходив 10-14 травня, а основний за участю 16 найсильніших команд відбудеться 19-23 жовтня. Чотири переможці груп вийдуть до фінальної частини.

Жіноча збірна України з футзалу розпочне свій шлях з основного раунду, де її суперниками по групі 2 будуть Польща, Хорватія та переможець групи А попереднього раунду, яким стали Нідерланди. Україна попередньо мала бути господарем міні-турніру, однак через російську агресію УЄФА переніс поєдинки квартету до Польщі.

Матчі групи 2 основного раунду підопічні Олега Шайтанова проведуть в польській Познані 19-22 жовтня.

Жіноча збірна України з футзалу стала бронзовим призером фінального турніру Євро-2022, який 1-3 липня проходив у Португалії.

Євро-2023 з футзалу серед жінок

Основний раунд. Група 2

19.10.2022

  • 17:00. Хорватія - Польща
  • 20:00. Україна - Нідерланди

20.10.2022

  • 17:00. Хорватія - Україна
  • 20:00. Польща - Нідерланди

22.10.2022

  • 17:00. Нідерланди - Хорватія
  • 20:00. Польща - Україна

Групи основного раунду

  • Група 1: Іспанія, Фінляндія, Швеція, Бельгія.
  • Група 2: Україна, Польща, Хорватія, Нідерланди.
  • Група 3: Португалія, Італія, Білорусь, Словенія.
  • Група 4: Угорщина, Чехія, Словаччина, Боснія і Герцеговина.

Господарі міні-турнірів виділені жирним кольором.

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