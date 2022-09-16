Онопрієнко - п'ята у кваліфікації ЧС з багатоборства

Фінал відбудеться 17 вересня.

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики українка Вікторія Онопрієнко кваліфікувалася у фінал з багатоборства з 5-м кваліфікаційним результатом.

Рейтинг формується за результатами вправ з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У залік йдуть 3 найкращі оцінки з 4 дисциплін.

Фінал відбудеться 17 вересня.

Чемпіонат світу

Багатоборство, Кваліфікація

16 вересня

1. Софія Раффаелі (Італія) - 98.850

2. Стиляна Ніколова (Болгарія) - 98.200

3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) - 96.050

4. Маргарита Колосов (Німеччина) - 93.350

5. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 93.3

Раніше Онопрієнко кваліфікувалася до фіналу чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики.