Онопрієнко - п'ята у кваліфікації ЧС з багатоборства

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики українка Вікторія Онопрієнко кваліфікувалася у фінал з багатоборства з 5-м кваліфікаційним результатом.
Рейтинг формується за результатами вправ з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У залік йдуть 3 найкращі оцінки з 4 дисциплін.
Фінал відбудеться 17 вересня.
Чемпіонат світу
Багатоборство, Кваліфікація
16 вересня
1. Софія Раффаелі (Італія) - 98.850
2. Стиляна Ніколова (Болгарія) - 98.200
3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) - 96.050
4. Маргарита Колосов (Німеччина) - 93.350
5. Вікторія Онопрієнко (Україна) - 93.3
Раніше Онопрієнко кваліфікувалася до фіналу чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики.