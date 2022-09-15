Рятував життя пораненого побратима: У боях з росіянами загинув український джитсер

Загиблий воював за сили оборони України

Джерело - Чемпіон.

Пурпуровий пояс із бразильського джиу-джитсу Євген Ролдугін загинув під час боїв із російськими окупантами, коли рятував важко пораненого побратима.

Про це повідомив батько полеглого – Олександр Ролдугін.

"Я дуже сподівався - але дива не сталося... Замість тисячі слів... Я загинув разом з тобою... Можливо, я ще "воскресну" - але ти... Спочивай, синку... Завжди в моєму серці та в моїй пам'яті", - написав батько захисника.

Євген Ролдугін був талановитим спортсменом. Мав пурпуровий пояс із бразильського джиу-джитсу. На війну пішов в 18 років. Воював під Маріуполем, в Пісках, Авдіівці, Опитному, Бутівці. Мав поранення під Києвом наприкінці березня 2022.

Також Євген став автором книги "Час відважних", яка вийшла у світ цьогоріч. У книзі він розповів, як і навіщо він проміняв спортивне кімоно на бронежилет, а навколофутбольні бійки – на бої сучасної російсько-української війни.