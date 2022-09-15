Україна бойкотує чемпіонат Європи із самбо через участь росії

Збірна України не поїхала на чемпіонат Європи

Збірна України із самбо відмовилася від участі у чемпіонаті Європи, який стартував у місті Нові Сад (Сербія) через рішення допустити до турніру представників країн-агресорів - росію та білорусь.

Про це повідомляє Федерація самбо України (ФСУ).

Попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонити спортсменів вищезгаданих країн від участі у міжнародних змаганнях, Міжнародна федерація самбо (ФІАС) дозволила рф і рб виступати у нейтральному статусі під прапором ФІАС. Зокрема, на континентальній першості з самбо серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, яка сьогодні, 15 вересня, стартувала у Сербії.

"У самбо є правило - тиснути один одному руки перед початком та після закінчення сутички як прояв дружності, поваги і всіх високих принципів світового спорту та олімпійського руху. Як можна тиснути руку тим, хто безцеремонно порушує ці принципи, хто підтримує війну, вбивства та військові злочини? Як взагалі можна з ними виходити на один килим? Українські самбісти не хочуть не тільки тиснути руку, а й ступати на один килим з поплічниками кривавого диктатора, війни та геноциду!" - йдеться в офіційній заяві ФСУ.

Міжнародну федерацію самбо очолює росіянин Василь Шестаков.