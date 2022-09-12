Фільчаков став бронзовим медалістом чемпіонату світу-2022

Це друга бронза для України на цьому світовому чемпіонаті у Белграді

Джерело - Чемпіон.

Українець Ярослав Фільчаков виграв бронзу ЧС-2022 з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу у Сербії.

У категорії до 82 кг Фільчаков у сутичці за бронзу виграв у грузина Гели Болквадзе із рахунком 3:1.

Днем раніше у попередньому раунді Ярослав виграв у Дениса Хорвата зі Словаччини (9:0), Сінгха Харприта з Індії (3:1), Пеймана Поштама з Ірану (5:2). Проте у півфіналі Фільчаков програв турку Бурхану Акбудаку (1:5).

Це перша медаль ЧС для 27-річного Фільчакова у кар’єрі.

Раніше першу медаль для України на ЧС-2022 із греко-римської боротьби завоював Андрій Кулик.