Ферстаппен може стати чемпіоном Ф-1 в наступній гонці

Нідерландець може виграти титул у Сингапурі

Перемога пілота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-прі Італії наблизила його до другого поспіль титулу в Формулі-1.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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Відрив Ферстаппен від пілота Феррарі Шарля Леклера виріс до 116 очок. Макс може оформити чемпіонство вже після наступних перегонів у Сінгапурі, які відбудуться 2 жовтня - за п’ять етапів до фінішу сезону.

Для цього пілоту Ред Булл потрібно здобути перемогу і розраховувати на те, що Леклер фінішує не вище дев’ятого місця, а Серхіо Перес - не вище п’ятого.