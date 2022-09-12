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Ферстаппен може стати чемпіоном Ф-1 в наступній гонці

Сьогодні 13:59 292 0
Нідерландець може виграти титул у Сингапурі
Ферстаппен може стати чемпіоном Ф-1 в наступній гонці
#Red Bull, #Гран-прі Сингапуру, #Макс Ферстаппен, #Формула 1, #Гран-прі Італії

Джерело - Tribuna.com.

Перемога пілота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-прі Італії наблизила його до другого поспіль титулу в Формулі-1.

Про це повідомляє Tribuna.com.

  Актуально: Формула-1: Особистий залік пілотів

Відрив Ферстаппен від пілота Феррарі Шарля Леклера виріс до 116 очок. Макс може оформити чемпіонство вже після наступних перегонів у Сінгапурі, які відбудуться 2 жовтня - за п’ять етапів до фінішу сезону.

Для цього пілоту Ред Булл потрібно здобути перемогу і розраховувати на те, що Леклер фінішує не вище дев’ятого місця, а Серхіо Перес - не вище п’ятого.

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