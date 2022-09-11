НФЛ подарував українцям безкоштовний перегляд матчів у наступному сезоні

Українські фанати американського футболу зможуть дивитися наступний сезон НФЛ безкоштовно.

Про це повідомив коментатор Віталій Волочай у Твіттері.

"Отримав лист від NFL, що NFL GAMEPASS буде безкоштовним для українців цього сезону. Усі ігри, NFL Network та інші можливості безкоштовно! Вау, це сильно".