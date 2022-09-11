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НФЛ подарував українцям безкоштовний перегляд матчів у наступному сезоні

Сьогодні 21:54 257 0
Коментатор Віталій Волочай повідомив про подарунок від НФЛ
НФЛ подарував українцям безкоштовний перегляд матчів у наступному сезоні
#НФЛ, #Віталій Волочай

Джерело - Чемпіон.

Українські фанати американського футболу зможуть дивитися наступний сезон НФЛ безкоштовно.

Про це повідомив коментатор Віталій Волочай у Твіттері.

"Отримав лист від NFL, що NFL GAMEPASS буде безкоштовним для українців цього сезону. Усі ігри, NFL Network та інші можливості безкоштовно! Вау, це сильно".

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