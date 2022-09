НФЛ подарував українцям безкоштовний перегляд матчів у наступному сезоні

Українські фанати американського футболу зможуть дивитися наступний сезон НФЛ безкоштовно.

Про це повідомив коментатор Віталій Волочай у Твіттері.

Got email from NFL that NFL GAMEPASS will be free for Ukrainians this season.



All games, NFL Network and other features for free!!



WOW THATS HUGE