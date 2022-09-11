НФЛ подарував українцям безкоштовний перегляд матчів у наступному сезоні

Джерело - Чемпіон.
Українські фанати американського футболу зможуть дивитися наступний сезон НФЛ безкоштовно.
Про це повідомив коментатор Віталій Волочай у Твіттері.
"Отримав лист від NFL, що NFL GAMEPASS буде безкоштовним для українців цього сезону. Усі ігри, NFL Network та інші можливості безкоштовно! Вау, це сильно".
Got email from NFL that NFL GAMEPASS will be free for Ukrainians this season.— Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) September 11, 2022
All games, NFL Network and other features for free!!
WOW THATS HUGE