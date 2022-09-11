Головне
Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ
Вчора 18:57 1378
Діас яскравим прийомом здолав Фергюсона на UFC 279: всі результати турніру
Сьогодні 10:11 174
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу
Сьогодні 09:09 2489
Динамо зіграє зі Львовом, Колос - з Металістом: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:54 370
Свьонтек перемогла Жабер у фіналі US Open
Сьогодні 08:24 359
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи
Сьогодні 08:08 2376
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:07 12752
Відео дня. Військовий ЗСУ, який звільняв Високопілля, зробив перший символічний удар по м'ячу в матчі Кривбас - Верес
Вчора 23:58 704
Наполі з труднощами переграв Спецію Коваленка: результати матчів 6 туру Серії А
Вчора 23:43 540
Лейпциг розгромив Боруссію, Баварія втратила перемогу: результати матчів 6 туру Бундесліги
Вчора 21:40 650
Прямі трансляції

Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу

Сьогодні 09:09 2489 0
У вирішальному матчі зіграють збірні Польщі та Італії
Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Катовіце в суботу відбулися два півфінальні матчі чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків.

Польща здолала Бразилію - 3:2. У другому півфіналі збірна Італії завдала поразки Словенії 3:0.

Таким чином, у фінальному матчі за звання чемпіонів світу 2022 року у неділю 11 вересня зіграють збірні Польщі та Італії. Трохи раніше на майданчик вийдуть волейболісти Бразилії та Словенії. Вони боротимуться за бронзові медалі.

Чемпіонат світу з волейболу 2022 року
Чоловіки
Півфінали 
10 вересня

Польща - Бразилія 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)

Італія - Словенія 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ 1378
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ 2381
Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи Суркіс: Команда підсіла, але Луческу виведе Динамо із кризи 2376
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 12752
Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1886
Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 1122
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3999
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30606
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14075
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 212146
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11406 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9272 1