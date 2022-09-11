Визначилися фіналісти чемпіонату світу з волейболу

У вирішальному матчі зіграють збірні Польщі та Італії

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Катовіце в суботу відбулися два півфінальні матчі чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків.

Польща здолала Бразилію - 3:2. У другому півфіналі збірна Італії завдала поразки Словенії 3:0.

Таким чином, у фінальному матчі за звання чемпіонів світу 2022 року у неділю 11 вересня зіграють збірні Польщі та Італії. Трохи раніше на майданчик вийдуть волейболісти Бразилії та Словенії. Вони боротимуться за бронзові медалі.

Чемпіонат світу з волейболу 2022 року

Чоловіки

Півфінали

10 вересня

Польща - Бразилія 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)

Італія - Словенія 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)