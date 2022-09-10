Збірна України кваліфікувалась на Європейські ігри-2023

Джерело - Чемпіон.

У стиковому матчі збірна України перемогла збірну Франції з рахунком 10-5 і зіграє з Азербайджаном за 5-те місце. Головне завдання виконане: нашій збірній вдалося кваліфікуватися на Європейські ігри, які відбудуться наступного року у Польщі.

Нагадаємо, жіноча команда теж відібралася на ЄІ.

Відбір на Європейські ігри-2023

10 вересня

Україна - Франція 10:5

Голи: 1:0 - 5 Медвідь, 2:0 - 12 Неруш, 2:1 - 13 Бру, 3:1 - 16 Глуцький, 4:1 - 18 Войтенко, 5:1 - 20 Пашко, 5:2 - 20 Герін, 6:2 - 24 Войтенко, 6:3 - 24 Жослен, 7:3 - Барботті (авт), 8:3 - 27 Войтенко, 9:3 - 27 Щериця, 9:4 - 28 Діас, 9:5 - 31 Жослен, 10:5 - 33 Медвідь