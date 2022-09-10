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Переможний стрибок Магучіх у фіналі Діамантової ліги. ВІДЕО

Сьогодні 09:24 413 0
8 вересня у швейцарському Цюріху відбувся фінал Діамантової ліги 2022
Переможний стрибок Магучіх у фіналі Діамантової ліги. ВІДЕО
Фото - gettyimages
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

У Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

Переможницею стала чемпіонка Європи-2022 українка Ярослава Магучіх, яка з третьої спроби взяла висоту 203 см. Планка 206 см не підкорилась українці.

Діамантова ліга - Фінал
Цюрих, Швейцарія
Стрибки у висоту (жінки)
08 вересня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 метри
2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.94 м
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.94 м
...
6. Юлія Левченко (Україна) - 1.88 м

Раніше Магучіх  із найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги.

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