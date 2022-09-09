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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 9 вересня

Сьогодні 07:06 182 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 9 вересня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Розпочалася сто дев’яносто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. 

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках, на території білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки білорусь.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України, а саме: 

на Харківському напрямку, зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості “живого щита”. Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка. 

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки  вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію російської федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

З вірою в Збройні Сили! Робимо перемогу разом! 

Слава Україні!

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