Магучіх виграла фінал Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
У Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.
Переможницею стала чемпіонка Європи-2022 українка Ярослава Магучіх, яка з третьої спроби взяла висоту 203 см. Планка 206 см не підкорилась українці.
Срібною призеркою стала українка Ірина Геращенко (1,94), "бронзу" здобула австралійка Нікола Олислагерс (1,94).
Діамантова ліга - Фінал
Цюрих, Швейцарія
Стрибки у висоту (жінки)
08 вересня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 метри
2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.94 м
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.94 м
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6. Юлія Левченко (Україна) - 1.88 м
Раніше Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги.