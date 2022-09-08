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Магучіх виграла фінал Діамантової ліги

Сьогодні 21:07 308 0
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

У Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

Переможницею стала чемпіонка Європи-2022 українка Ярослава Магучіх, яка з третьої спроби взяла висоту 203 см. Планка 206 см не підкорилась українці.

Срібною призеркою стала українка Ірина Геращенко (1,94), "бронзу" здобула австралійка Нікола Олислагерс (1,94).

Діамантова ліга - Фінал
Цюрих, Швейцарія
Стрибки у висоту (жінки)
08 вересня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 метри
2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.94 м
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.94 м
...
6. Юлія Левченко (Україна) - 1.88 м

Раніше Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги.

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