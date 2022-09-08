Магучіх виграла фінал Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

У Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

Переможницею стала чемпіонка Європи-2022 українка Ярослава Магучіх, яка з третьої спроби взяла висоту 203 см. Планка 206 см не підкорилась українці.

Срібною призеркою стала українка Ірина Геращенко (1,94), "бронзу" здобула австралійка Нікола Олислагерс (1,94).

Діамантова ліга - Фінал

Цюрих, Швейцарія

Стрибки у висоту (жінки)

08 вересня

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 метри

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.94 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.94 м

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6. Юлія Левченко (Україна) - 1.88 м

Раніше Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги.