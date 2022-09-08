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Крастіньш пояснив поразку Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022

Сьогодні 17:52 227 0
Угіс Крастіньш прокоментував поразку в 1/4 фіналу ЧС-2022
Крастіньш пояснив поразку Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022
#Крастіньш

Джерело - suspilne.media.

Гравці збірної України не змогли втримати темп команди Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер національної команди Угіс Крастіньш.

"Що трапилося після першого сету? Наш суперник урізноманітнив свою подачу. Та й у нападі: вони почали частіше скидувати. Ми були до цього готові, але [словенці] скажімо, смикнули наш ритм. Почали відповідати, але нам трохи не вистачило холоднокровності, щоб витримати висоту свого нападу. Вони почали чіплятися за ці м'ячі та підіймати у захисті. Була рівна гра, але вони вже почали чинити більший тиск. Звісно, втримати такий рівень, який ми показували у першій партії - нереально, бо у нападі забили 83% [атак]. Так буває лише у кіно, у реальному житті не буває. Ми вже у топ-8 відіграли у нападі вище усіляких можливостей.

Потім повернулися у гру, боролися, але вже важко витримати такий рівень постійно. Та атмосфера, коли 11 тисяч глядачів підтримує домашню команду - це також відбирає трохи сил, бо ти мусиш відмежувати себе від цього. Скажімо, нам було складно знайти баланс, де ми розслабляємося, а де додаємо. Постійно працювали на максимальних обертах. І коли ти працюєш на максимальних обертах, рано чи пізно з'являється втома, і у деяких дрібних моментах починаєш помилятися та втрачаєш емоції. Але потім, навіть ось у четвертій партії, коли вже думаєш, що шансів немає, увійшов з хорошими емоціями Юрій Синиця та й Олег [Плотницький] феєрив на подачі. І вже там трохи [не вистачило]. Але це спорт. Хлопці - молодці, незважаючи на поразку, гадаю, вдалося порадувати українців.

Подача? Розумієте, якщо хочеш нашкодити подачею Словенії, ти маєш стрибнути вище своїх сідниць. Вони недарма останні три європейські чемпіонати грають у фіналі. І тому, здається, що ми не нашкодили - подавали дуже добре. Так, це єдине, бо якщо брати статистично, то ми за блоками виграли, за атаками, за прийомами. За ейсами - Олег [Плотницький] подав п'ять. Це дуже складно, треба неймовірні зусилля, та й усі не зможуть так подати. Тому так і здається, що [подавали погано]. Єдиний статистичний показник, за яким програли - це кількість помилок під час подач. Решту нам вдалося виграти, але на жаль [програли матч]

Це високий клас команди [Словенії], коли вони навіть найскладніші м'ячі оброблюють і доводять до нападу. Цим і відрізняються топові команди. Ми були готові, що вони пропонуватимуть нам таку гру, але через те, що не всі звикли грати на подібному рівні, у деякий момент може підкрастися невпевненість, що "я роблю усе, що можу, але вони знаходять відповідь". Проте це норма спорту, великого рівня волейболу. Треба тримати удар та рухатися далі", - розповів Крастіньш.

Нагадаємо, Україна поступилась Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022.

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