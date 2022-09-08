Капітан збірної Словенії: Україна показала, що вона дуже складний суперник

Збірна Словенії у матчі з Україною досягла найбільшої перемоги словенського волейболу.

Про це розповів капітан збірної Словенії з волейболу Тіне Урнаут.

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"Україна показала, що вона дуже складний суперник. Вони мають гравців найвищого рівня, українці грають гостро, є фізично витривалими й неймовірно діють під час блокувань.

Не знаю, чи була якась команда, яка заблокувала більше ударів на цьому чемпіонаті світу. Нам було непросто, але ми впоралися і досягли, ймовірно, найбільшої перемоги в історії словенського волейболу", - сказав Урнаут.