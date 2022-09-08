Плотницький: Найбільша помилка - що ми втратили віру в себе

Збірна України вперше в історії зіграла у чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу

Джерело - Суспільне.

Гравці збірної України з волейболу віддали усі сили в матчі зі Словенією в чвертьфіналі чемпіонату світу (3:1).

Про це розповів капітан команди Олег Плотницький.

"У словенців значно кращий прийом, ніж у нідерландців - там можна було більш розгулятися, тут треба було ще більше ризикувати. Там грав один гравець, а тут гра будується на усіх гравцях. Найбільша помилка - що ми втратили віру в себе. Думаю, це за рахунок того, що нема досвіду. Один-два м’ячі вони дістають, виграють - воно так тебе дістає всередині, що ти думаєш: "Ну як так".

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"З цим не вміємо боротися, але думаю, що рік-два - і нормально. Думаю, запам’ятається не тільки чемпіонат, а усе літо. Ми були разом усе літо - перший раз в історії таке, напевне. Ми настільки звикли один до одного, вивчили один одного, навчилися грати як команда. У важкі моменти, легкі, хороші, погані - і це дуже круто. Я сподіваюся, що так далі буде".

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