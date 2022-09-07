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Крастіньш різко відповів на дивакувату заяву тренера збірної Словенії

Сьогодні 18:11 191 0
Тренер збірної України прокоментував слова помічника головного тренера Словенії Зоран Кедачич.
Крастіньш різко відповів на дивакувату заяву тренера збірної Словенії

Джерело - suspilne.media.

Збірна України грає в європейський стиль волейболу.

Про це розповів головний тренер національної команди Угіс Крастіньш.

У Словенії охарактеризували гру збірної України, як "російську школу". Тренер збірної України з волейболу виявився здивований цим словам словенського фахівця.

"Це не так. Мабуть, він дивився не ту гру. Ні, ми граємо в дуже європейський стиль волейболу. Тому про що він каже, я не знаю", - відзначив Крастіньш 

Матч Словенія - Україна відбудеться у середу, 7 вересня, у Любляні. Початок - о 22:00 за київським часом.

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