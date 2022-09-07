Тренер Словенії з волейболу назвав стиль гри України "російською школою"

У збірній Словенії відзначили силу збірної України. Однак сам стиль гри охарактеризували як "російську школу".

Подібну характеристику використав помічник головного тренера Словенії Зоран Кедачич у коментарі RTV Slovenia.

"Вони [українці] культивують жорсткий стиль гри. Це російська школа волейболу. Вони недотягують до росіян у зрості, але вони дуже стрибливі. У них є два незручні волейболісти-шульги. Обидва – високого рівня, швидкі, зі швидкою лівою рукою, і за цим треба пильнувати", - сказав Кедачич.