Тренер Словенії з волейболу назвав стиль гри України "російською школою"

Джерело - suspilne.media.
У збірній Словенії відзначили силу збірної України. Однак сам стиль гри охарактеризували як "російську школу".
Подібну характеристику використав помічник головного тренера Словенії Зоран Кедачич у коментарі RTV Slovenia.
"Вони [українці] культивують жорсткий стиль гри. Це російська школа волейболу. Вони недотягують до росіян у зрості, але вони дуже стрибливі. У них є два незручні волейболісти-шульги. Обидва – високого рівня, швидкі, зі швидкою лівою рукою, і за цим треба пильнувати", - сказав Кедачич.
Матч Словенія - Україна розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії потрапила у ТОП-15 світового рейтингу.