Українська тріатлоністка потрапила в серйозне ДТП

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова потрапила в ДТП.
Про це вона повідомила в Фейсбуці.
"Коли ми поверталися з чергової поїздки, на зустріч виїхала машина із п'яним підлітком за кермом. Щоб уникнути лобового зіткнення, ми з'їхали у кювет і перекинулися кілька разів. Якби це був не Додж, я б, можливо, вже не писала цей пост. Завдяки надійності машини ми вижили. А ось сам пікап потребує дуже складного та дорогого ремонту".
"Як ми не намагалися знайти деталі на розбірках, замовити їх із Польщі, знайти якісь інші варіанти - сума ремонту виходить просто величезною. І ми ці гроші не потягнемо. Наразі нам запропонували завезти для Доджа донора і зробити з двох машин одну. Але сума все одно виходить надто велика. Тому я прошу вас - допоможіть. Ця машина дуже потрібна для волонтерської роботи у горах", - написала Єлістратова.