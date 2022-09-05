Українська тріатлоністка потрапила в серйозне ДТП

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова потрапила в ДТП.

Про це вона повідомила в Фейсбуці.

"Коли ми поверталися з чергової поїздки, на зустріч виїхала машина із п'яним підлітком за кермом. Щоб уникнути лобового зіткнення, ми з'їхали у кювет і перекинулися кілька разів. Якби це був не Додж, я б, можливо, вже не писала цей пост. Завдяки надійності машини ми вижили. А ось сам пікап потребує дуже складного та дорогого ремонту".