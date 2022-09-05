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NAVI пройшли кваліфікацію на The International 2022 з Dota 2

Сьогодні 18:03 146 0
Українська команда гарантувала собі участь у Wild Card престижного турніру
NAVI пройшли кваліфікацію на The International 2022 з Dota 2
#Dota 2, #Navi, #The International 2022

Джерело - Чемпіон.

Natus Vincere перемогли BetBoom Team (2:1) у кваліфікації на турнір The International 2022 з Dota 2.

Українська команда вийшла у фінал верхньої сітки і гарантували собі Wild Card на турнірі. 

Завтра, 6 вересня, NAVI зіграють з Outsiders за вихід у гранд-фінал кваліфікації.

The International 2022 розпочнеться 15 жовтня у Сингапурі.

Нагадаємо, що переможець кваліфікаційних матчів отримає слот до основної частини чемпіонату.

Команди, які посядуть друге та третє місця, вирушать до кваліфікації останнього шансу, де вісім команд із шести регіонів визначать імена ще двох учасників основного етапу.

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