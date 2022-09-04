Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких на кваліфікаційному чемпіонаті світу розраховуємо на молодь.

Про це заявив сам фахівець.

"Яка перспектива у команди на Олімпіаду в Парижі в 2024 році? Думаю, що цей чемпіонат світу [10-18 вересня відбудеться у Сербії - прим.] нам ще не дасть якихось відповідей, а от вже наступний, який буде ліцензійним, - так. Тут є важливий момент: наступний чемпіонат світу запланований у Красноярську. Якщо його не перенесуть, нам буде дуже важко потрапити на Олімпійські ігри. Сподіваюсь, що його все ж таки перенесуть, що Міжнародна федерація прислухається до всієї світової спортивної спільноти.

Звичайно, ми не маємо їздити в ці країни, не маємо перетинатися з цими спортсменами, чия поведінка і позиція… дуже неприємно все це читати та бачити. Так, ми готові з ними конкурувати на килимі, ми нікого не боїмося. Але я вважаю, сама їхня поведінка - це неприпустимо. Вони не просто наплювацьки ставляться до Олімпійської хартії, а взагалі до всіх загальних людських цінностей.

Цей кваліфікаційний чемпіонат світу має відбутися восени 2023 року. Ми розраховуємо на нашу молодь. У нас активно йде зміна поколінь. Як не крути, і Жан - вже віковий спортсмен, і наші важковаговики. Якщо не цей, то наступний олімпійський цикл в нас має бути дуже врожайним, тому що йде дуже гарне покоління. Якщо ми зможемо їх зберегти та примножити їхню майстерність, то отримаємо багато високих результатів. Утім, ми з тренерами віримо, що наша молодь почне перемагати вже і в цьому олімпійському циклі. Зробимо для цього все можливе", - зазначив Шацьких.