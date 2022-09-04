Зараз олімпійському чемпіону Жану Беленюку бракує мотивації, але фізична форма в нього дуже хороша.

Про це заявив головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких.

"Чи варто вболівальникам очікувати повернення на килим Жана Беленюка? Беленюк регулярно приїжджає, тренується і допомагає хлопцям готуватись. Думаю, Жан ще не сказав свого останнього слова в спортивній кар’єрі. Думаю, він ще захоче перевірити свої сили та кондиції. Він брав участь у відборі на цей чемпіонат світу - виграв його, але одразу сказав про те, що не буде їхати на турнір. Він сам об’єктивно оцінює свій фізичний стан, сказав, що він ще не готовий їхати на чемпіонат світу та боротися за медалі.

Можливо, зараз йому бракує мотивації, але фізична форма в нього дуже хороша. Плече він повністю відновив, зараз робив повторні МРТ-знімки - рубці є, але відновлення майже повне. Він зараз надає можливість більш молодим хлопцям проявити себе. Це теж дуже важливо та схвально. Нащо спортсмену поїздка заради самої поїздки? Якщо вже їхати, то - за медаллю. Але Жан - у строю!", - зазначив Шацьких.