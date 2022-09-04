Формула-1: Особистий залік пілотів

Оновлений залік пілотів

Джерело - Чемпіон.

За підсумками Гран-прі Нідерландів пілот Ред Булла Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від Шарля Леклера з Феррарі.

Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 310 очка Шарль Леклер (Феррарі) - 201 Серхіо Перес (Ред Булл) - 201 Джордж Расселл (Мерседес) - 188 Карлос Сайнс (Феррарі) - 175 Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 158 Ландо Норріс (МакЛарен) - 82 Естебан Окон (Альпін) - 66 Фернандо Алонсо (Альпін) - 59 Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46

Раніше повідомлялося, що Макларен оголосив про багаторічний контракт з Піастрі.