Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.
За підсумками Гран-прі Нідерландів пілот Ред Булла Макс Ферстаппен зміцнив і так великий відрив від Шарля Леклера з Феррарі.
Система нарахування очок: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. + 1 додаткове очко за найкраще коло.
Особистий залік пілотів сезону-2022:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 310 очка
- Шарль Леклер (Феррарі) - 201
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 201
- Джордж Расселл (Мерседес) - 188
- Карлос Сайнс (Феррарі) - 175
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 158
- Ландо Норріс (МакЛарен) - 82
- Естебан Окон (Альпін) - 66
- Фернандо Алонсо (Альпін) - 59
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46
Раніше повідомлялося, що Макларен оголосив про багаторічний контракт з Піастрі.