Регіональні кваліфікації на The International 2022 – Заряджай на Доту!

Джерело - Чемпіон.

Усі шанувальники Dota 2 готуються до найвидовишнішого турніру року – The International 2022. Його учасниками стануть 12 команд, які пройшли кваліфікацію Dota Pro Circuit, 6 команд-переможниць регіональних кваліфікацій, що триватимуть з 3 вересня до 18 вересня, а також ще дві команди, які виборять участь на TI в останньому шансі.

Parimatch – партнер The International 2022. Організація WePlay Esports за підтримки Parimatch проводитиме офіційну українськомовну трансляцію кваліфікацій на The International, тому не проґав видовищні змагання!

Кваліфікаційні матчі серед команд Східної Європи проходитимуть з 3 по 7 вересня в онлайні. 14 команд змагатимуться за один слот на TI, а також розіграють дві квоти у відбіркові матчі останнього шансу.

Серед східноєвропейських команд хочеться виділити зустріч NAVI з HellRaisers 3 вересня. Хоча останнім часом у команди жовто-чорних з дисципліни Dota 2 не було гучних досягнень, не виключено, що на кваліфікаціях до TI хлопці приємно здивують вболівальників. Те, що зустріч NAVI з HR закінчиться перемогою народжених перемагати, аналітики Parimatch оцінюють кефом 1,27, а на ймовірність перемоги HR дають коефіцієнт 3,55.

Готуйся до видовищних матчів, заряджай на Доту разом з Parimatch, а живими емоціями під час поєдинків забезпечить пул талантів WePlay Esports на чотирьох паралельних україномовних трансляціях: Twitch 1, Twitch 2, Twitch 3 та Twitch 4.