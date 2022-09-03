NAVI виставили headtr1ck на трансфер

Кіберспортивний клуб NAVI оголосив, що готовий віддати гравця молодіжної команди з CS:GO Данила headtr1ck Валітова в оренду або продати до іншої команди.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"З моменту приєднання до NAVI моє життя повністю змінилося. Я завжди був щасливий і гордий виступати за таку велику організацію. Було багато злетів та падінь, я вдячний кожному гравцю, з яким виступав, це незабутня історія.

Хотів би окремо подякувати моєму тренерові Амірану за те, що якось він повірив у мене і дав шанс розкрити себе. Важко усвідомлювати, що мій час в академії добіг кінця, але я розумію, що треба рухатися вперед і досягати нових висот. Раз у NAVI – назавжди у NAVI", - розповів Данило Валітов.