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NAVI виставили headtr1ck на трансфер

Сьогодні 14:14 214 0
Гравець може змінити команду
NAVI виставили headtr1ck на трансфер
#Navi

Джерело - navi.gg.

Кіберспортивний клуб NAVI оголосив, що готовий віддати гравця молодіжної команди з CS:GO Данила headtr1ck Валітова в оренду або продати до іншої команди.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"З моменту приєднання до NAVI моє життя повністю змінилося. Я завжди був щасливий і гордий виступати за таку велику організацію. Було багато злетів та падінь, я вдячний кожному гравцю, з яким виступав, це незабутня історія.

Хотів би окремо подякувати моєму тренерові Амірану за те, що якось він повірив у мене і дав шанс розкрити себе. Важко усвідомлювати, що мій час в академії добіг кінця, але я розумію, що треба рухатися вперед і досягати нових висот. Раз у NAVI – назавжди у NAVI", - розповів  Данило Валітов.

17-річний Валітов приєднався до NAVI у квітні 2020 року. За цей час він чотири рази взяв участь у WePlay Academy League, також зіграв на BLAST Premier.

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